Prenzlauer Berg: Fußgänger stirbt bei Unfall mit Tram

Ein Mann ist in der Nacht zum Donnerstag in Prenzlauer Berg von einer Tram erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befand sich der 67-jährige Fußgänger gegen 23 Uhr aus bislang unbekannten Gründen in der Greifswalder Straße in einer separaten Tramtrasse auf den Gleisen.

Die Fahrerin einer Tram der Linie M4 in Richtung Hackescher Markt leitete noch eine Notbremsung ein, konnte die Kollision mit dem Mann aber nicht mehr verhindern. Alarmierte Rettungskräfte leiteten Reanimationsmaßnahmen bei dem Verletzten ein. Der 67-Jährige verstarb jedoch noch am Unglücksort. Die Kriminalpolizei ermittelt.