Berlin-Prenzlauer Berg: Junge Frau nach Tram-Unfall  verletzt

Eine 21-Jährige will an der Haltestelle Storkower Straße/Landsberger Allee noch schnell die Gleise queren. Nach ersten Erkenntnissen hat sie Rot. Es kommt zum Unglück.

Am Freitagabend gab es wieder einen schweren Tram-Unfall in Berlin. Sabine Gudath

Eine junge Fußgängerin ist am Freitagabend in Berlin-Prenzlauer Berg erfasst und verletzt worden. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei und gemäß Zeugenaussagen überquerte die 21-Jährige gegen 19.35 Uhr vermutlich bei roter Ampel die Gleise an der Haltestelle Storkower Straße/Landsberger Allee. Dann wurde sie von einer Straßenbahn der Linie 6 erfasst. Die 31-jährige Tram Fahrerin fuhr an der Landsberger Allee in Richtung Hackescher Markt.

Die Fußgängerin erlitt durch den Aufprall und den Sturz Verletzungen an den Armen und am Kopf und wurde durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die Straßenbahnfahrerin erlitt einen Schock und wurde zur ambulanten Versorgung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallfallaufnahme war der Verkehr auf den Linien M6 und M8 sowie auf der Kreuzung für etwa eine Stunde beeinträchtigt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von der Polizei Berlin übernommen.