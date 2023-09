Ein Unbekannter hat am Mittwochabend Gäste eines Restaurants in Prenzlauer Berg belästigt, eine Angestellte beleidigt und den Hitlergruß gezeigt. Wie die Polizei mitteilte, erreichte sie gegen 21.10 Uhr ein Notruf des Restaurants in der Kastanienallee. Die Angestellte soll den pöbelnden Tatverdächtigen aufgefordert haben, nicht mehr ihre Gäste zu belästigen und gehen. Daraufhin beleidigte sie der Mann laut Polizei und hob den Arm.

Erst dann soll er das Restaurant in Richtung Schwedter Straße verlassen haben. Die eingetroffenen Polizisten konnten den Tatverdächtigen nicht mehr auffinden.