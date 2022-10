Bei einem Verkehrsunfall in Prenzlauer Berg ist am Dienstagnachmittag ein Junge schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll der Zehnjährige eine rote Ampel missachtet haben und anschließend angefahren worden sein.

Laut Polizei war der Junge gegen 16.30 Uhr auf seinem Tretroller unterwegs und befand sich auf der Erich-Weinert-Straße in Richtung Pappelallee. Die Kreuzung Erich-Weinert-Straße/Prenzlauer Allee soll er bei roter Ampel überquert haben.

Eine 59-jährige Autofahrerin, die die Prenzlauer Allee in Richtung Prenzlauer Promenade befuhr, versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht vermeiden. Der Junge erlitt Hautabschürfungen sowie Kopf- und Nackenschmerzen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn im Beisein seiner Mutter zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Autofahrerin kam mit dem Schrecken davon. Die Ermittlungen des Fachkommissariats für Verkehrsdelikte dauern noch an.