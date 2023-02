Zwei Radfahrer sind in der Kollwitzstraße in Prenzlauer Berg zusammengestoßen. Einer lässt den anderen schwer verletzt liegen.

Schwerer Unfall in Berlin: Radfahrer krachen ineinander, einer begeht Unfallflucht

In Prenzlauer Berg hat sich in der Nacht ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Ein Radfahrer ist in Berlin-Prenzlauer Berg in der Nacht zu Freitag mit einem anderen Radfahrer zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei Berlin wurde der 59-jährige Mann dabei schwer verletzt. Der andere Radfahrer floh vom Unfallort.

Nach den ersten Erkenntnissen und der Aussage von Zeugen soll der Mann gegen 22.30 Uhr auf der Kollwitzstraße, an der nördlichen Ecke mit der Sredzkistraße, einen Unfall mit einer anderen radfahrenden Person gehabt haben. Aus welcher Richtung der 59-Jährige kam und wie genau sich der Unfall ereignete, ist bislang ebenso offen wie die Identität der oder des anderen Unfallbeteiligten.

Schwerer Unfall in Prenzlauer Berg: Mann ist nicht in Lebensgefahr

Die andere Person hatte sich offenbar im Anschluss unerlaubt vom Unfallort entfernt. Ein Zeuge leistete Erste Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungswagens der Berliner Feuerwehr, dessen Besatzung den 59-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachte.

Dem Vernehmen nach soll sich der Mann nicht in Lebensgefahr befinden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang mit dem Verdacht der Verkehrsunfallflucht und der Fahndung nach der weiteren am Unfall beteiligten Person dauern an.