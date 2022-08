Ein Obdachloser ist am frühen Sonntagmorgen in Berlin-Wittenau Opfer eines Raubes geworden. Der 36-jährige Wohnungslose hatte nach Angaben der Polizei gegen 4.30 Uhr im U-Bahnhof Wittenau geschlafen, als ein fremder Mann ihn abtastete und in seine Hosentasche griff. Als er davon wach wurde und den Unbekannten darauf ansprach, sei der Täter in Richtung Ausgang geflüchtet.

Als der Obdachlose kurz darauf bemerkte, dass er bestohlen worden war, verfolgte er den Verdächtigen und forderte ihn auf der Rolltreppe auf, ihm sein Geld zurückzugeben, so die Polizei weiter. Davon unbeeindruckt habe der mutmaßliche Langfinger ihm unmittelbar ins Gesicht getreten, woraufhin er die Rolltreppe hinunterstürzte und dabei leichte Verletzungen am gesamten Körper erlitt.

Von einem Passanten alarmierte Rettungskräfte brachten den 36-Jährigen in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Die Polizei will nun die Überwachungsvideos aus dem Bahnhof auswerten. Ein Raubkommissariat übernahm die weiteren Ermittlungen.