Berlin: Mann rassistisch beleidigt, mit Bierflasche geschlagen und bedroht

Am Donnerstagabend beleidigte ein 26-Jähriger einen Mann und verletzte ihn mit einer Bierflasche. Später bedrohte er ihn noch mit einem Baseballschläger.

In Bohnsdorf im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick ist es am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Männern auf einem Parkplatz in der Alexander-Meißner-Straße gekommen. Wie die Polizei berichtet, soll der 26-jährige Tatverdächtige den 36-Jährigen rassistisch beleidigt und ihn mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen haben, sodass diese zerbrach.

Anschließend soll er mit der zerbrochenen Bierflasche weiter auf den Kopf des Angegriffenen geschlagen und danach den Tatort verlassen haben. Der Verletzte erlitt eine stark blutende Kopfplatzwunde. Zeugen leisteten vor Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Kurze Zeit später kehrte der Tatverdächtige mit einem Baseballschläger zurück und bedrohte damit nun den 36-jährigen Mann.

Alarmierte Einsatzkräfte konnten den alkoholisierten Tatverdächtigen festnehmen. Bei der Durchsuchung seiner Hosentasche konnte noch ein Teleskopschlagstock gefunden werden. Der Festgenommene wurde für eine Blutentnahme und eine erkennungsdienstliche Behandlung auf eine Polizeidienststelle gebracht, anschließend wurde er wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.