Eine Frau und ihr 15-jähriger Sohn sind beim Einkaufen in Berlin-Reinickendorf rassistisch beleidigt und geschlagen worden. Zu den Angriffen kam es bereits am Donnerstag in einem Supermarkt an der Emmentaler Straße, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Laut den Schilderungen der Opfer sollen sie in dem Discounter von einem unbekannten Mann und seiner Begleiterin zunächst beobachtet worden sein. Als sie sich auf Polnisch unterhalten haben, seien sie plötzlich von dem Duo aggressiv angegangen worden.

Beim Verlassen des Discounters soll die fremde Frau zunächst die 34-jährige Mutter auf das Übelste beschimpft haben. Als diese sie aufforderte, sie in Ruhe zu lassen, sei der Mann ihr hinterhergerannt und habe ihr mit einer Faust gegen einen Oberarm geschlagen, so die Polizei weiter. Als der 15-jährige Sohn dazwischenging, habe der Angreifer den Jugendlichen mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Täter schüchtern Opfer ein

Gleichzeitig soll der Mann die Mutter immer wieder rassistisch beleidigt haben. Nachdem Mitarbeiter des Discounters dazwischengegangen waren, sollen die beiden Verdächtigen zu einem Auto gegangen sein, mit dem sie anschließend flüchteten. Als sie dabei an ihren Opfern vorbeifuhren, sollen sie der 34-Jährigen hinterhergerufen haben, dass sie sie ausfindig machen würden, wenn sie zur Polizei ginge.

Der 15-Jährige erlitt bei dem Angriff ein Hämatom am Kopf, die 34-Jährige ein Hämatom an einem Arm. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung dauern an und werden beim Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamts geführt.