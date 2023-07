Reinickendorf: Betrunkener Dieb nach Verfolgungsjagd festgenommen

Ein 32-Jähriger verursacht mit einem gestohlenen Wagen mehrere Unfälle. Als die Polizei ihn stellen will, ergreift der Mann zu Fuß die Flucht.

Ein mutmaßlicher Autodieb hat in Berlin-Reinickendorf am Montag mehrere Unfälle verursacht. Nach Angaben der Polizei hatte der 32-Jährige zunächst ein fremdes Fahrzeug entwendet und fuhr anschließend gegen mehrere geparkte Fahrzeuge und einen Baum. Nach einer kurzen Flucht vor den Einsatzkräften wurde der augenscheinlich betrunkene Mann in Polizeigewahrsam genommen.

Den Angaben zufolge hatte der Verdächtige gegen 17.30 Uhr ein in der Provinzstraße abgestelltes Fahrzeug gestohlen. Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei. Nachdem der 32-Jährige mit stark überhöhter Geschwindigkeit gegen mehrere geparkte Fahrzeuge gekracht war, ließ er das beschädigte Auto zurück und flüchtete zu Fuß weiter.

Gegen 18 Uhr konnten die Ermittler den offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehenden Mann schließlich festnehmen. Das gestohlene Fahrzeug wurde ebenfalls sichergestellt und an den 47-jährigen Eigentümer übergeben. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an.