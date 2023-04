Berlin-Reinickendorf: Drei Menschen erleiden Kohlenmonoxidvergiftung

15 Bewohner eines Wohnhauses in Berlin-Reinickendorf mussten am Dienstag von der Feuerwehr wegen eines Kohlenstoffmonoxid-Austritts evakuiert werden.

Drei Menschen haben in einem Wohnhaus in Berlin-Reinickendorf eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten. Eine Person wurde mit schweren, zwei weitere mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Außerdem wurden 15 Bewohner aus dem Wohnhaus in Sicherheit gebracht.

Die Einsatzkräfte wurden nach den Angaben am frühen Dienstagmorgen wegen eines Notfalls in den Ortsteil Konradshöhe gerufen. Dort schlugen die Messgeräte wegen einer zu hohen Konzentration an Kohlenmonoxid an. Der Grund für die hohe Konzentration sei vermutlich eine Störung an einer Gastherme gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Nach der Belüftung des Hauses konnten die Bewohner wieder zurück in die Wohnungen. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden an. Insgesamt waren laut Feuerwehr 22 Einsatzkräfte vor Ort.