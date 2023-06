Berlin: Graffiti-Sprayer stößt Mann ins Gleisbett – Stromschlag

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagabend in Wittenau einen Fahrgast ins Gleisbett gestoßen. Wie die Polizei berichtete, wurde der Tatverdächtige gegen 19.30 Uhr am U-Bahnhof Rathaus Reinickendorf beobachtet, wie er Graffiti anbrachte.

Daraufhin soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und dem 31-jährigen Fahrgast gekommen sein. Zeugen berichteten, dass der 31-Jährige den Tatverdächtigen auf das Graffito ansprach, woraufhin der mutmaßliche Farbschmierer den Mann ins Gleisbett stieß. Dort fiel er gegen eine Starkstromleitung und erlitt einen Stromschlag.

Die Zeugen halfen ihm, sich wieder aus dem Gleisbett zu befreien. Der mutmaßliche Täter flüchtete unterdessen zu Fuß aus dem U-Bahnhof. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 31-Jährigen in ein Krankenhaus, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Die Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen.