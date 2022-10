In Berlin-Reinickendorf ist ein Mann am Mittwochabend von bisher unbekannten Tätern attackiert und verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage der Berliner Zeitung bestätigt, holten fünf bis sechs Männer den Mann in der Pankower Allee vom Fahrrad und schlugen auf ihn ein.

Dabei erlitt er auch Schnitt- und Stichverletzungen. Der 33-Jährige schaffte es nach der Attacke noch in seine Wohnung in der Amendestraße und verständigte einen Rettungswagen. Im Krankenhaus wurde die Verletzungen festgestellt und die Polizei hinzualarmiert.