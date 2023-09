Reinickendorf: Nachbarn retten Verletzte aus brennendem Haus

In einem Wohn- und Geschäftshaus in Berlin-Reinickendorf hat es am Freitag gegen 18 Uhr gebrannt. Aus einem Gebäude in der Hohefeldstraße im Ortsteil Hermsdorf schlugen Erkenntnissen von vor Ort zufolge bei der Ankunft der Feuerwehr bereits die Flammen aus den Fenstern in zwei Zimmern.

Eine leicht verletzte Frau wurde vor der Ankunft der Feuerwehr von Nachbarn gerettet und in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit 48 Einsatzkräften vor Ort. Wie sich der Brand entzündet hat, ist noch ungeklärt.

Der ausgedehnter Wohnungsbrand im 1.OG konnte im kombinierten Innen- und Außenangriff gelöscht werden. Eine Person wurde nach medizinischer Versorgung mit leichten Verletzungen in eine Krankenhaus gebracht. Wir sind derzeit noch mit Restlöscharbeiten beschäftigt. #EstuK pic.twitter.com/S7Pm9uiI2u — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 1, 2023