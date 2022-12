Berlin-Reinickendorf: Pfefferspray-Überfall auf Shell-Tankstelle

Ein Unbekannter bedrohte am Montagnachmittag die 17-jährige Angestellte einer Tankstelle. Der Täter konnte unerkannt entkommen.

Die Tankstelle an der Scharnweberstraße in Reinickendorf. imago/Jürgen Ritter

In Reinickendorf hat am Montagnachmittag ein Mann eine Tankstelle überfallen. Wie die 17-jährige Angestellte gegenüber der Polizei schilderte, betrat ein junger Mann gegen 17.50 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle an der Scharnweberstraße und zog unvermittelt ein Pfefferspray, mit dem er die 17-Jährige bedrohte und die Herausgabe von Geld forderte.

Als ein 34-jähriger Kollege der Jugendlichen in einem Nebenraum auf die Situation aufmerksam wurde und zu der 17-Jährigen in den Tresenbereich trat, bedrohte der Tatverdächtige auch ihn mit dem Spray. Die Angestellten übergaben dem jungen Mann das geforderte Geld und Zigarettenschachteln. Daraufhin flüchtete dieser von der Tankstelle in Richtung Klixtraße.

Die 17-jährige Verkäuferin stand nach Polizeiangaben sichtlich unter dem Eindruck des Geschehenen und wurde durch die Besatzung eines alarmierten Rettungswagens ambulant am Ort behandelt. Ihr Kollege blieb unverletzt. Die Polizei Berlin übernahm die weiteren Ermittlungen.