Radfahrer beleidigt Vater rassistisch, schlägt ihn und fällt vom Fahrrad

Ein Radfahrer soll am Samstagnachmittag in Berlin-Reinickendorf einen Mann rassistisch beleidigt und geschlagen haben. Das teilt die Berliner Polizei am Sonntag mit. Demnach soll der 32-Jährige um kurz vor 17 Uhr in der Residenzstraße sein Kind in einen Autositz gesetzt haben, als ein 50-jähriger Radfahrer dem Vater rassistische Worte zugerufen und ihm anschließend noch mit der Faust einen Schlag in die Rippen verpasst haben soll.

Wie die Polizei weiter mitteilt, verlor der Radfahrer daraufhin die Kontrolle über sein Rad und kollidierte mit einem geparkten Auto, an welchem Sachschaden entstand. Anschließend soll der 32-Jährige wiederum den Radfahrer bedroht haben. Der Vater erlitt Schmerzen im Rippenbereich, die er jedoch zunächst nicht behandeln lassen wollte. Der Radfahrer blieb unverletzt.

Alarmierte Polizisten stellten fest, dass er betrunken war: Eine entsprechende Messung ergab einen Wert von über 2,7 Promille. Der Mann kam in einen Polizeigewahrsam, wo eine Blutentnahme erfolgte, so die Polizei. Anschließend kam er wieder auf freien Fuß.