Eine Radfahrerin ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Reinickendorf schwer verletzt worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr die 42-Jährige gegen 14.40 Uhr einen Radweg an der Ollenhauerstraße entlang und wollte die Lindauer Allee geradeaus überqueren.

Dabei wurde sie von einem Muldenkipper angefahren, der die Ollenhauerstraße in Richtung Oranienburger Straße entlangfuhr und an der Lindauer Allee rechts in Richtung Roedernallee abbog. Die Radfahrerin und ihr Fahrrad gerieten unter den Muldenkipper und wurden überrollt.

Rettungskräfte versorgten die 42-Jährige zunächst vor Ort. Anschließend wurde die Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ollenhauerstraße war ab Kienhorststraße bis zur Lindauer Allee bis etwa 19.10 Uhr gesperrt.