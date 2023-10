Zwei maskierte Männer haben in der Nacht zu Montag einen Lieferdienst in Berlin-Reinickendorf überfallen. Wie die Polizei mitteilte, sollen die Täter gegen 23 Uhr die Mitarbeiter der Filiale in der Markstraße mit einer Schusswaffe und Reizgas bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert haben sollen. Einer der Tatverdächtigen soll Bargeld aus der Kasse entwendet haben.

Anschließend sollen die Tatverdächtigen mit einem Motorroller in Richtung Residenzstraße geflohen sein. Die Mitarbeiter des Lieferdienstes blieben unverletzt. Ein Fachkommissariat der Polizei ermittelt.