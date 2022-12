Berlin-Reinickendorf: Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Reinickendorf ist ein 77-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich dieser bereits am Samstagabend.

Laut Polizei soll der Senior gegen 20.30 Uhr die Fahrbahn der Quäkerstraße an der Einmündung Zobeltitzstraße überquert haben. Kurz darauf erfasste ein Wagen den Fußgänger. Die 27-jährige Autofahrerin wollte aus der Zobeltitzstraße nach links in die Quäkerstraße abbiegen.

In Folge des Zusammenstoßes stürzte der Senior auf die Fahrbahn und erlitt dabei Verletzungen an einem Bein. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 77-jährigen Mann in ein Krankenhaus. Die Fahrerin blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.