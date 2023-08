Unbekannte sind am Donnerstagnachmittag in eine Bankfiliale in Berlin-Reinickendorf eingebrochen. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, verließen Mitarbeiter sowie Kundschaft die Bank in der Residenzstraße, nachdem der Alarm ausgelöst wurde. Kurze Zeit später eingetroffene Polizisten stellten bei einer Suche im Untergeschoss eine aufgehebelte Tür sowie mehrere aufgebrochene Wertfächer fest.

Die weiteren Ermittlungen zur möglichen Beute und der Fahndung nach den Tatverdächtigen übernahm das zuständige Fachkommissariat des Landeskriminalamtes.