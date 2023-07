Berlin: Reparatur an Signal – Einschränkungen bei mehreren S-Bahnen

Am Montagmorgen müssen sich Fahrgäste auf einige Einschränkungen einstellen. Die Linien S7 und S75 sind davon betroffen.

Am Montagmorgen kommt es in Berlin zu Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr.

Bei der S-Bahn Berlin wird am Montagmorgen ein Signal an der Station Bellevue repariert. Aufgrund dessen kommt es zu Einschränkungen auf mehreren S-Bahn-Linien, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) auf Twitter mitteilte.

Die Linie S7 verkehrt derzeit nur zwischen Ahrensfelde und Ostbahnhof sowie zwischen Charlottenburg und Potsdam Hauptbahnhof. Die Linie S75 verkehrt zwischen Wartenberg und Warschauer Straße derzeit nur im 20-Minuten-Takt. Fahrgäste werden gebeten, zur Umfahrung die Linien S3, S5 und S9 zu nutzen.