Berlin - Ab dem 4. und dem 11. Juni sind in Berlin umfangreiche Lockerungen der Corona-Beschränkungen geplant. Laut einem Beschluss des Berliner Senats dürfen ab diesem Freitag Außenbereiche von gastronomischen Einrichtungen wieder ohne Corona-Test besucht werden.

Wie Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Dienstag sagte, darf die Gastronomie auch ihre Innenräume für Gäste öffnen. Dort muss allerdings weiterhin eine Bescheinigung über einen negativen Corona-Test vorgezeigt werden. Geöffnet werden auch wieder die Fitnessstudios.

Auch im Einzelhandel entfällt die Testpflicht. Allerdings müssen Kunden wie in der Gastronomie auch dort ihre Adresse hinterlassen, damit Infektionswege nachverfolgt werden können. „Das sind große Schritte, die wir bei den Öffnungen gehen“, sagte Pop, die weiterhin um Vorsicht bat, „damit wir die Freiheiten, die wir zurück gewinnen nicht wieder aufs Spiel setzen.

Ab dem übernächsten Freitag sind dann auch touristische Übernachtungen wieder möglich – bei Einhaltung der Test- und Hygieneregeln. Einschränkungen bei der Belegung in den Hotels soll es nicht geben. Eine ursprünglich angedachte Quote von 50 Prozent wurde inzwischen verworfen. Am übernächsten Freitag startet dann auch Brandenburg wieder mit den touristischen Übernachtungen. Berlin und Brandenburg sprechen sich in großen Teilen bei den Corona-Maßnahmen ab.

Ab Freitag: Partys in Berlin wieder möglich

Kultursenator Klaus Lederer (Linke) sieht dem Sommer „mit Freude entgegen“. Ab diesem Freitag kann es wieder Veranstaltungen in Innenräumen mit bis zu 100 Personen geben, unter Einhaltung der entsprechenden Hygienemaßnahmen wie Abstand und Maske. „Bei maschineller Belüftung kann auch auf 500 Personen in Innenräumen hochgegangen werden. Ab Freitag sind dann im Freien auch Kulturveranstaltungen mit 500 Menschen möglich sein, etwa in Freilichtkinos oder Konzerten.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) kündigte außerdem an, dass ab Freitag die Hochschulen mehr Präsenzveranstaltungen anbieten. „Dies ist natürlich kombiniert mit Abstands- und Hygieneregeln und Tests vor Ort.“ Die Studierenden hätten in den letzten anderthalb Jahren so gut wie gar keine Angebote bekommen.

„Wir haben große Fortschritte auch durch das Impfen gemacht“, sagte Müller. Aber die Inzidenzen machen deutlich: Wir haben die Pandemie noch nicht besiegt.“