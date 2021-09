Berlin - Viele Eltern tun es – bewusst und unbewusst: Sie riechen am Kopf ihres Kindes, vergraben die Nase in seinem Nacken, schnuppen an den Haaren. Eine harmlose Geste. Denkt man zumindest!

Doch tatsächlich sagt das Riechen am kindlichen Kopf viel über die Beziehung zu den Eltern aus.

Dr. Christian Lüdke ist seit mehr als 20 Jahren Kindertherapeut und sagt: „Gerüche gehen ungefiltert ins Gehirn und hinterlassen dort Spuren. Jeder kennt Gerüche, die uns eine Zeitreise bescheren, sobald wir sie wahrnehmen – das kann das Parfum der längst verstorbenen Oma sein, oder das gemähte Gras, das uns ins Dorf unserer Kindheit zurückversetzt.“

Der Duft der Vergangenheit hinterlässt oftmals ein wohliges Gefühl. Und genauso ist es auch mit vertrauten Gerüchen in der Gegenwart: „Man sagt nicht umsonst, dass man sich gut riechen kann: Der Duft einer vertrauten Person setzt Bindungshormone frei. Und je häufiger wir an jemandem schnuppern, desto enger ist die Bindung“, so Dr. Christian Lüdke.

Eltern also, die oft und gern an ihrem Kind riechen, sind ihm emotional stark verbunden. „Das ist ein sehr gutes Zeichen“, so der Therapeut. „Denn wer gut miteinander verbunden ist, geht auf Bedürfnisse mit Liebe und Verständnis ein, beides wichtig, damit ein Kind gut groß werden kann.“

Kinder brauchen Nähe, Zärtlichkeit und Sicherheit, damit sie sich entfalten können, selbstbewusst werden, Wurzeln und Flügel entwickeln können. Wer als Elternteil gern an seinem Kind riecht, ist eher in der Lage, seinem Kind genau das zu bieten. „Das Schnuppern ist eigentlich eine banale Geste, aber ein untrügliches Zeichen für einen wahrhaftigen inneren Kontakt miteinander“, erklärt der Buchautor.

Es gibt aber noch weitere Anzeichen, ob ein Kind sich gut entwickelt, verrät der Therapeut.

Therapeut: Eine Frage – und Sie wissen, wie gut es Ihrem Kind wirklich geht

Wenn Sie wissen wollen, ob Ihr Kind sich geborgen fühlt, brauchen Sie ihm nur eine Frage zu stellen: „Fühlst du dich geliebt?“, erklärt Lüdke.

Wenn es mit Ja antwortet, sind Sie in Ihrem Elternsein auf einem guten Weg. Es bedeutet, dass Ihr Kind die Sicherheit in sich trägt, nicht allein auf dieser Welt zu sein, dass es jemanden hat, an den es sich jederzeit wenden kann. „Dieses Vertrauen ist wichtig, damit das Kind sich psychisch gesund entwickeln kann“, so Dr. Christian Lüdke. „Und es müssen nicht einmal die Eltern sein, von denen sich das Kind geliebt fühlt. Es können auch Oma und Opa sein, oder die Erzieherin, der Lehrer – je mehr, desto besser.“

Ein Kind, das sich geliebt fühlt, wird seinen Weg im Leben gehen, mit Mut und Freude, Selbstbewusstsein und Empathie.

Antwortet Ihr Kind mit Nein, sollten Sie ruhig bleiben. Werden Sie nicht wütend, machen Sie Ihrem Kind keine Vorwürfe, sprechen Sie nicht von Enttäuschung. Besser: Danken Sie Ihrem Kind für seine Offenheit. Nehmen Sie es in den Arm. Liebevoller Körperkontakt signalisiert immer: Ich bin bei dir, ich bin für dich da. „Das ist für die kindliche Psyche von enormer Wichtigkeit. Und dann: „Fragen Sie Ihr Kind, warum es sich so fühlt und was es sich wünschen würde“, rät der Therapeut. „Sagen Sie, dass Sie gern etwas ändern würden, damit es sich besser fühlt.“

Erarbeiten Sie so gemeinsam eine Idee, wie es weitergeht. Und halten Sie sich gemeinsam daran! Gestehen Sie Ihrem Kind einen gewissen, altersgerechten Gestaltungsrahmen zu. Wenn Ihnen das schwerfällt: Erinnern Sie sich an Ihre eigene Kindheit. Haben Sie sich manchmal ohnmächtig gefühlt, weil immer nur die Erwachsenen bestimmt haben? Vielleicht können Sie so Verständnis für die Lage Ihres Kindes aufbringen.

Chaos im Kinderzimmer

Das unaufgeräumte Kinderzimmer birgt in so ziemlich jeder Familie Konfliktpotenzial: Eltern mögen es gern sauber und ordentlich, Kinder scheint es nicht zu kümmern, dass sie nirgends mehr treten können.

Warum ist das so?

Therapeut Lüdke: „Kinder wollen ihre Schätze sehen, und nichts anderes ist das Spielzeug für sie. Das, was für uns Erwachsene das Geld ist, sind die Spielsachen und das Spielen für die Kinder, es ist ihre Währung. Wenn alles in Kisten verstaut ist, ist das für Kinder langweilig. Das Spielzeug regt die Fantasie an, was wichtig für die psychische Entwicklung ist. Und außerdem sind für Kinder ihre Spielsachen lebendig, sie sind so wichtig wie Mama und Papa, werden ähnlich stark geliebt.“

Streitlust

Ist Ihr Kind in der Lage, eigene Positionen durchzusetzen, Sie zum Streit herauszufordern? „Prima“, findet der Experte. „Das bedeutet, dass das Kind so sicher in seiner Bindung zu Ihnen ist, dass es streiten kann, ohne hinterher Angst haben zu müssen, ignoriert zu werden.“

Wer sich der Liebe des Gegenübers nicht sicher sein kann, wird Zank vermeiden. „Vor allem Kinder, die per se hilflos und auf uns Erwachsene angewiesen sind, brauchen die Erkenntnis, dass sie bedingungslos geliebt werden. Wenn sie das spüren, wagen sie sich aus der Deckung und fangen an zu verhandeln.“

Das kennen wir Erwachsenen auch: Wenn wir im Job sattelfest sind, können wir selbstsicher argumentieren und vorpreschen. Haben wir Angst vor einer Kündigung, neigen wir zum Schweigen.

Freunde mitbringen

Empfindet ein Kind sein Zuhause als schön und sicher, wird es gern Freunde mitbringen und stundenlang spielen. Hat es hingegen Angst, wegen zu viel Kinderzimmer-Chaos oder herumliegender Kekskrümel ausgeschimpft zu werden, wird es keine Freunde mitbringen wollen. Zu groß wäre die Schmach, vor ihm oder ihr gemaßregelt zu werden.

„Und wenn Ihr Kind schon älter ist, bringt es möglicherweise auch mal ohne Voranmeldung Besuch mit nach Hause. Das ist die Königsdisziplin und ein wirklicher Liebesbeweis“, weiß Dr. Christian Lüdke. „Das Kind hat dann nämlich gelernt: Meine Eltern vertrauen mir und meinen Entscheidungen. Sie machen mich nicht runter, weil ich ohne vorher zu fragen, jemanden mitbringe.“

Alleine spielen

Kinder haben Angst, verlassen zu werden. „Das ist eine angeborene Urangst, weshalb es vielen Kindern auch schwerfällt, alleine zu schlafen“, erklärt der Therapeut.

Wenn das Kind jedoch gelernt hat: Es ist nicht schlimm, wenn Mama oder Papa kurz das Zimmer verlassen, weil sie ja gleich zurückkommen – dann spricht das für eine gute Eltern-Kind-Bindung.

Konkret bedeutet das: „Wenn Ihr Kind sich alleine beschäftigt, fühlt es sich sicher und geborgen, auch wenn sie nicht permanent bei ihm sind“, so Lüdke.

Umgekehrt müssen Sie aber nicht in Sorge geraten, falls Ihr Kind nicht alleine spielen mag. Aber es schadet sicher nicht, es einmal mit dem Kind zu besprechen: Warum möchtest du nicht, dass ich gehe? Was glaubst du, was geschieht, wenn ich im Nebenraum bin?

„Nehmen Sie die Sorgen Ihres Kindes ernst und überlegen Sie zusammen, wie Sie beide einen Weg finden können, dass Trennungen möglich sind“, rät der Experte. „Im Spiel alleine kann das Kind seine Fantasie ganz anders nutzen, als wenn Sie dabei sitzen. Das Ablösen von den Eltern ist ein wichtiger Meilenstein beim Großwerden und vollzieht sich schrittweise – und genau so sollten Sie auch vorgehen: Sagen Sie, dass Sie für fünf Minuten den Raum verlassen. Dann kommen Sie wirklich nach fünf Minuten zurück, spielen gemeinsam weiter. So lernt Ihr Kind, dass es sich auf Sie verlassen kann.“

Beim nächsten Mal sind es dann zehn Minuten. Bleiben Sie in Hörweite, sodass Sie reagieren können, falls das Kind plötzlich Angst vor seiner eigenen Courage bekommt.

Rollenspiele

Egal, ob es die Actionfigur oder das Püppchen im Rüschenkleid ist – Kinder lieben es, ihre eigene Welt zu kreieren und sie mit Leben zu füllen: Mama, Papa, Kind. Autorennen mit kommentierenden Fahrern. Ein Zoobesuch mit sprechenden Tieren. Bei Rollenspielen sind Kinder meist so versunken, dass sie kaum ansprechbar sind.

Und das ist gut so: Das fantasievolle Spiel lässt neue Synapsen im Hirn entstehen, die für die geistige Entwicklung wichtig sind, ebenso für das Gefühl von sozialem Miteinander, wenn sie mit Gleichaltrigen spielen. „Außerdem verarbeiten Kinder in Rollenspielen auch ihre Realität“, sagt Dr. Christian Lüdke. „Sie spielen oft, was sie erlebt oder geträumt haben.“

Tipp: „Hören Sie mal zu, wenn Ihr Kind spielt. Wie lässt es seine Spielzeuge sprechen? Welchen Ton schlägt es an, welche Worte wählt es? Das ist der Spiegel, wie das Kind sich selbst sieht, wie es sich wahrgenommen fühlt und auch, wie es die Erwachsenen sieht.“

Verkleiden

Nicht nur zum Fasching: Kinder verkleiden sich gerne. „Sie gehen so auf eine Fantasiereise, können buchstäblich in neue Rollen schlüpfen“, erklärt Dr. Christian Lüdke.

„Dafür reicht schon der elterliche Kleiderschrank! Vielleicht spielen Sie ja mal vertauschte Rollen und sind selbst das Kind. Sie werden staunen, wie Ihr Kind Sie sieht“, so der Experte.

Das Verkleiden ist auch ein Rollenspiel, und es regt ebenso die Fantasie an. Fördern Sie die Kreativität Ihres Kindes. „Das wird sich im weiteren Leben auszahlen“, verspricht Therapeut Lüdke. „Denn nur, wer sich in andere Rollen hineindenkt, kann empathisch sein. Das wiederum ist wichtig, um teamfähig sein zu können, gute Beziehungen aufzubauen und Erfolg im Leben zu haben.“

Regelspiele

Bei Brett- und Kartenspielen lernen Kinder, sich an Regeln zu halten. „Diese gelten für alle gleich, egal wie alt man ist“, sagt Therapeut Lüdke. „Und auch die Konsequenzen sind für alle dieselben. So erfährt das Kind das Gefühl von Gleichwertigkeit.“

Außerdem beobachtet Ihr Kind genau, wie Sie sich im Spiel verhalten: Gewinnen Sie fair? Werden Sie wütend, weil Sie verloren haben? „Kinder lernen durch Nachahmen, und das gilt für Regeln ebenso wie fürs Verlieren, also den Umgang mit Frustration. Beides sind wichtige Kernkompetenzen, die sie im späteren Leben brauchen“, so Lüdke weiter.

Zudem: Kinder wollen sich messen, sich vergleichen. Bei Regelspielen geht das ganz hervorragend, eben weil die Regeln so klar sind. Mit regelmäßigen Spieleabenden schulen Sie Ihr Kind also auf mehreren Ebenen, ohne es jedoch ermahnen zu müssen.

Dr. Christian Lüdke: Wer hat Stella und Tom die Angst gemopst? Geschichten, die Kinder stark machen, medhochzwei Verlag, 136 Seiten, ca. 25 Euro.