Die illegale Linksautonomen-Kneipe „Kadterschmiede“ kann zunächst im zum Teil besetzten Gebäudekomplex „Rigaer 94“ bleiben. Das Landgericht Berlin hat im jahrelangen Streit um die Kneipe im Bezirk Friedrichshain erneut eine Räumungsklage des Hauseigentümers - einer Firma mit Sitz in Großbritannien - abgewiesen, wie Richterin Sabine Bünning am Montag bekannt gab. Die Klage sei unzulässig, so das Gericht.

Als Grund dafür führten die Richter wie schon in früheren Verfahren eine unzureichende Prozessvollmacht der Kläger-Anwälte an. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. (Az. 59 O 77/20)

Der Gebäudekomplex „Rigaer 94“ mit rund 30 Wohnungen gilt als eines der letzten Symbole der linksradikalen Szene und ist schon lange Zankapfel auch in der Politik. Gegen Räumungen hat sich die linke Szene Berlins immer wieder heftig gewehrt.