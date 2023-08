Zwei Männer haben am Sonntagnachmittag einen 29-Jährigen in Berlin angegriffen und verletzt. Wie die Bundespolizei mitteilte, fuhr der Syrer gegen 16 Uhr in einer S-Bahn der Ringlinie S42 zwischen den Bahnhöfen Südkreuz und Hermannstraße, als zwei Männer hinzu stiegen und ihn aufforderten, seinen Sitzplatz zu verlassen.

Nachdem er sich jedoch geweigert hatte, schlugen und traten die 35- und 46-Jährigen auf den Mann ein. Als das Angriffsopfer bereits am Boden lag, sollen die Täter nicht von ihm abgelassen und ihm sogar gegen den Kopf getreten haben. Eine Zeugin alarmierte daraufhin die Polizei und betätigte den Nothalt der S-Bahn.

Bundespolizisten nahmen die Angreifer kurz darauf am S-Bahnhof Hermannstraße vorläufig fest. Auf Anfrage der Berliner Zeitung teilte eine Sprecherin der Bundespolizei mit, dass es sich bei den Männern um deutsche Staatsangehörige handelt, die wegen verschiedenen Körperverletzungsdelikten polizeibekannt sind. Bislang sei unklar, ob hinter der Tat ein rassistisches Motiv steckt, heißt es weiter. Der 29-Jährige lehnte eine medizinische Behandlung seiner Verletzungen ab. Die Einsatzkräfte sicherten entsprechende Videoaufzeichnungen der S-Bahn und ermitteln nun aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen die festgenommenen Männer.