Eine 83 Jahre alte Frau in einem elektrischen Rollstuhl ist im Berliner-Ortsteil Lichtenrade von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Sie kam mit dem Notarztwagen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Unfall ereignete sich bereits am Samstagmittag.

Ein 64 Jahre alter Autofahrer habe beim Rechtsabbiegen die Frau erfasst, die in dem elektrischen Krankenfahrstuhl von links auf dem Radweg angefahren kam. Ob er die Seniorin übersehen, war zunächst unklar. Ermittler seien noch damit beschäftigt, alle Zeugen zu befragen, hieß es am Sonntag.