Roman-Francesco Rogat, 32, wurde kurz vor dem Mauerfall in Ost-Berlin geboren. Zusammen mit seiner Mutter, einer alleinerziehenden Verkäuferin, wohnte er in einem Plattenbau im Kosmosviertel in Altglienicke. Sie wollte nicht, dass er Abitur macht, sondern früh Geld verdient. Der Weg zum Politiker im Berliner Abgeordnetenhaus, in dem Rogat seit kurzem sitzt, war nicht vorgezeichnet. Im Interview mit der Berliner Zeitung erklärte er, wie er es trotzdem geschafft hat und was er sich für die Ostdeutschen wünscht.

Herr Rogat, hätten Sie vor 15 Jahren gedacht, dass Sie mal Berufspolitiker werden und dann noch für die FDP?

Das hätte ich niemals gedacht! Politik hat mich schon immer interessiert. In die Partei eingetreten bin ich, als die FDP aus allen Berliner Parlamenten ausgeschieden ist. Mein Ziel war es, sie von innen heraus mit jungen Menschen zu erneuern und fit zu machen, sodass wieder mutige, fortschrittsfreudige und von Optimismus geprägte Menschen Politik machen. Dass ich selbst mal in der Rolle sein könnte, dies als Vollzeitpolitiker umzusetzen, hätte ich nicht gedacht und es freut mich umso mehr, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben.

Sie kommen aus dem Osten Berlins, sind im Plattenbau im Kosmosviertel aufgewachsen. Ihre Mutter war alleinerziehend, die Ihnen das Abitur ausreden wollte. Wie prägt das alles Ihre Arbeit?

Dadurch, dass meine Mutter Vollzeit im Einzelhandel tätig ist, musste ich früh auf eignen Füßen stehen. Meine Mutter hat mich jedoch immer bei allem, was ich tat, ermutigt und unterstützt. Sie hat aber vor allem dafür gesorgt, dass ich meinen Hintern hochbekomme. Denn für Klassenfahrten oder Sommerurlaube musste ich in Ferien arbeiten gehen. Trotzdem war meine Mutter der Meinung, dass das Gymnasium für mich zu schwer sei und die Realschule deswegen besser geeignet wäre. Ich wollte aber unbedingt das Abitur machen und es allen beweisen, dass ich es schaffe. Und ich hab es geschafft. Dass man, wenn man etwas erreichen will, fleißig sein und sich bewegen muss und aus der Komfortzone herausgehen muss, das prägt meine Arbeit bis heute.

Sie sind kurz vor dem Mauerfall geboren. Fühlen Sie sich als Ostdeutscher? Werden Sie manchmal noch als Ostdeutscher wahrgenommen?

Dass ich Ostdeutscher bin, merke ich an mehr Stellen, als ich es vielleicht dachte. Nicht zuletzt, weil mein Impfausweis noch Hammer und Zirkel auf dem Umschlag hat. Für mich ist es kaum vorstellbar, dass ich noch in einem anderen Land mit einem anderen System geboren wurde. Das wurde mir vor allem durch Geschichten aus meiner Familie, die über ihre Jugendzeit erzählen, deutlich. Dadurch merke ich immer wieder, wie Personen – geprägt durch diese Zeit – Themen einfach anders wahrnehmen. Das erste Mal Berührung hatte ich, als ich in Neukölln aufs Gymnasium ging und meine Oma es nicht fassen konnte, dass ich mal in West-Berlin eine Schule besuchen würde. Da ich in meiner Klasse aber auch der einzige Junge aus Ost-Berlin „von drüben aus der anderen Platte“ war, war dies schnell Teil von Witzen und da habe ich mich auch das erste Mal als „Ossi“ gefühlte.

Braucht es eine Quote für Ostdeutsche in Führungspositionen?

Es ist schon ein Problem, dass in vielen großen Unternehmen oder auch politischen Führungspositionen Ostdeutsche nur in geringer Zahl, wenn nicht komplett gar nicht vorhanden sind. Denn es gibt leider zu wenige Vorbilder, zu wenige ostdeutsche Aufstiege, die es prominent nach ganz oben geschafft haben – zu wenige ostdeutsche Karrieren. Dieser Zustand ist auch nicht gottgegeben, sondern gesellschaftlicher Natur, deswegen müssen wir als Gesellschaft auch lernen, damit anders umzugehen. Eine Quote funktioniert hier nicht, da sich auch kaum gerichtsfest sagen lässt, wer ostdeutsch ist und wer nicht. Ich würde mir bei dem Satz: „Ich bin aus Ostdeutschland“ mehr Selbstbewusstsein wünschen und einen stabileren Umgang. So brauchen wir auch langfristig keine Quoten in diesem Bereich. Und der Vorwurf des „Jammerossis“ könnte auch endgültig begraben werden.

Macht die Berliner Regierung genug für Ost-Berliner?

Politische Interessen und Meinungen würde ich nicht in Ost und West teilen, nur wie man zu bestimmten Themen steht und sie wahrnimmt, ist nach wie vor unterschiedlich. Ich denke nicht, dass man sich um Ost-Berliner anders kümmern muss. Denn in Ost-Berlin leben Menschen, die Wert darauf legen, wertgeschätzt zu werden und dass man Respekt für die Leistungen, die sie erbracht haben, aufbringt. Die Wende bedeutete ja, dass sich die ostdeutsche Wirtschaft transformieren musste und das ging an nahezu niemanden spurlos vorbei. Diese Menschen wissen, was Freiheit für einen Unterschied macht.

Was würden Sie anders machen?

Vor allem muss darauf geachtet werden, dass wir nicht nur die Teilung in den Köpfen endlich überwinden, sondern sie nicht auch an anderer Stelle neu beziehungsweise weiter vertiefen. Dabei ist es in der aktuellen Landespolitik vor allem die Spaltung der Stadt zwischen Innenstadt und Außenbezirke. Hier muss als Erstes gegengesteuert werden. Egal, ob bei Verkehrspolitik oder Wohnungsneubau. Darüber hinaus brauchen wir eine funktionierende Stadt, die das Leben der Menschen bereichert und die immer einen Strauß von Möglichkeiten für sie bietet. Das könnte Berlin wirklich vereinen. Nämlich, wenn die Berlinerinnen und Berliner stolz auf ihre Stadt sein können, weil etwas tadellos funktioniert, anstatt diese mit immer weiteren Negativschlagzeilen von sich reden macht.