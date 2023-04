Waghalsiges Überholmanöver in Rudow: 21-jähriger Autofahrer kracht in Fahrzeuge

Zwischen zwei Autos ist es Mittwochnachmittag in Berlin-Rudow zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Auto gegen 16.30 Uhr in der Schönefelder Straße in Richtung Stadtgrenze.

Er überholte zunächst vor der Kreuzung Neuhofer Straße zwei schon wartende Autos. Dann stieß er mit dem Auto eines 52-Jährigen zusammen. Der Wagen des 21-Jährigen schleuderte weiter gegen zwei parkende Autos in der Schönefelder Straße. Diese wiederum wurden durch die Wucht des Aufpralls über den Gehweg in Zäune und ein Verkehrszeichen gedrückt.

Unfall in Rudow: Fahrer soll unter Drogeneinfluss gestanden haben

Das Auto des 21-Jährigen kam schließlich verkeilt in einem der parkenden Autos zum Stehen. Der 52-jährige Autofahrer stand unter Schock und klagte über Schmerzen in der Halswirbelsäule. Er wurde am Unfallort in einem Rettungswagen behandelt und danach in ein Krankenhaus gebracht.

Der unverletzt gebliebene 21-jährige Fahrer soll unter Drogeneinfluss gestanden haben. Er wurde für eine Blutentnahme auf eine Dienststelle gebracht. Die Unfallstelle war für die Räumung der erheblich beschädigten Autos für mehrere Stunden komplett gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.