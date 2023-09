Eine einfahrende S-Bahn hat am Sonntagnachmittag auf dem Berliner Bahnhof Mahlsdorf einen Kinderwagen erfasst. Ein etwa einjähriges Kind kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Das Kind habe bei der Kollision eine Kopfplatzwunde und ein gebrochenes Bein erlitten. Wie es zu dem Vorfall kam, ist derzeit noch Bestandteil der Ermittlungen.