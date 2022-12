Berlin: S-Bahn kollidiert mit Bagger – Zwei Verletzte 

Ein Zug der Linie S7 krachte am Vormittag mit einem Bagger zusammen. Zwei Menschen wurden bei dem Aufprall verletzt.

Eine S-Bahn der Linie S7 ist am Dienstagvormittag mit einem Bagger zusammengeprallt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr der Berliner Zeitung sagte, wurden bei dem Unfall zwischen Wannsee und Griebnitzsee zwei Personen verletzt. Betroffen waren der Triebfahrzeugführer und ein Arbeiter. Sie seien eine Klinik gebracht worden. Der Bagger stand ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge auf dem Parallelgleis und stieß mit dem Greifarm bei einer Schwenkbewegung gegen den Führerstand des Zuges.

Die 400 Fahrgäste an Bord seien laut Bundespolizei unverletzt geblieben. „Der Zug konnte aus eigener Kraft weiterfahren. Die Fahrgäste konnten den Zug am Bahnsteig in Wannsee verlassen und von dort ihre Fahrt fortsetzen“, teilte der Feuerwehr-Sprecher mit.

Zwischen den Bahnhöfen Wannsee und Griebnitzsee war der Zugverkehr kurzzeitig unterbrochen. Anschließend kam es auf der Linie zu Verpätungen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. (mit dpa)