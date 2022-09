Am Mittwochnachmittag kam es in Berlin auf dem Autobahnzubringer BAB 113 zu einem schweren Unfall zwischen einem Sattelschlepper und einer Kombilimousine.

Gegen 16.50 Uhr befuhr ein 55-jähriger Berufskraftfahrer den mittleren von drei Fahrstreifen, als er hinter sich Polizeisirenen vernahm. Um dem Einsatzfahrzeug Platz zu machen, wollte der Mann nach ersten Erkenntnissen auf den rechten Fahrstreifen wechseln und übersah dabei den Wagen eines 56-Jährigen, teilte die Berliner Polizei am Donnerstag mit.

Dieser kollidierte in der Folge mit einer Betonschutzwand, überschlug sich und kam schließlich am rechten Fahrbahnrand zum Liegen. Die Einsatzkräfte, eigentlich in anderer Sache unterwegs, reagierten umgehend und konnten mithilfe eines Zeugen den verletzten Autofahrer aus dem Wrack befreien. Er wurde durch einen ebenfalls zufällig vorbeikommenden Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Berliner Feuerwehr veröffentlichte Bilder der Unfallstelle auf Twitter.

Bei einem #Verkehrsunfall auf der #A113 Höhe #Stubenrauchstr überschlug sich ein #Pkw und blieb auf der Seite liegen. Dabei wurde 1 Person verletzt. 1 Polizist der @polizeiberlin verletzte sich bei den Rettungsmaßnahmen. Nach der Erstversorgung kamen beide ins Krankenhaus.#EstuK pic.twitter.com/49RxG0F5o2 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 7, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

BAB 113 bis in die Nacht gesperrt

Der Mann erlitt diverse Verletzungen an Kopf und Rumpf sowie Armen und Beinen. Die BAB 113 war für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen den Anschlussstellen Stubenrauchstraße und Adlershof bis ca. 22.20 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.