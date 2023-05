Berlin: Schafe grasen im Schlosspark Charlottenburg

Bis November sollen zwischen 40 und 70 gehörnte Gotlandschafe in dem Schlosspark weiden. Zudem können Familien über den Sommer an Führungen teilnehmen.

Schlossgarten Charlottenburg: Dieses Jahr dürfen die Besucher erneut die Schafe am berühmten Schloss in Berlin bestaunen. Ralf Hirschberger/dpa

Im Berliner Schlossgarten Charlottenburg grasen seit Freitag wieder Schafe. Bis November sollen zwischen 40 und 70 gehörnte Gotlandschafe in dem Schlosspark weiden, teilte die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg mit. Im Mai werden etwa 25 Muttertiere zusammen mit ihren Lämmern zunächst die Wiesenfläche am Belvedere pflegen.

In den vergangenen Jahren seien mit dem Projekt der Garten- und Landschaftspflege gute Erfahrungen gemacht worden, erklärte die Stiftung. Auch bei Besucherinnen und Besuchern sei die Aktion gut angekommen.

Schafe am Schloss Charlottenburg: Familienführung über den Sommer

Die Stiftung bietet dazu am 11. Juni und 3. September jeweils zwei Familienführungen an. Darüber hinaus könnten sich Interessierte im Juni und September auch bei zwei Workshops mit dem Thema Schafe und Wolle beschäftigen. Alle Veranstaltungen fänden am jeweiligen aktuellen Standort der Schafe statt.

Besucherinnen und Besucher werden von der Stiftung gebeten, die mit mobilen Zäunen umgebenen Wiesenflächen zum Wohl der Tiere nicht zu betreten. Auch sollten die Schafe nicht gefüttert und Hunde stets an der Leine geführt werden.