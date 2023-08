Schlachtensee: Räuber bedrohen mehrere Menschen mit Messer – Festnahme

Berlin -Ein 18- und ein 20-Jähriger sollen am Samstagabend im Berliner Ortsteil Schlachtensee einen 18-Jährigen ausgeraubt und verletzt haben. Die Polizei nahm die beiden Tatverdächtigen fest, wie die Berliner Beamten am Sonntag mitteilten. Demnach sollen die beiden zunächst einen 32-Jährigen und eine 31 Jahre alte Frau in der Fischerhüttenstraße mit einem Messer bedroht und Geld gefordert haben. Diese gingen darauf laut Polizei nicht ein und konnten sich der Situation entziehen.

Nur eine Viertelstunde später versuchten die beiden Männer das Gleiche laut Polizei bei einem 18 Jahre alten Angestellten vor einem Restaurant in der Fischerhüttenstraße: Sie sollen ihn an der Schulter gepackt, verbal und mit einem Messer bedroht und Geld gefordert haben. Dabei schlugen sie dem jungen Mann den Angaben zufolge gegen den Kopf. Mit einem erbeuteten Rucksack flüchteten die Männer, wurden aber später von der Polizei ermittelt und festgenommen. Die Beamten stellten bei den 20- und 18-Jährigen Atemalkoholwerte von 1,0 beziehungsweise 0,7 Promille fest. Der Restaurant-Mitarbeiter erlitt laut Polizei eine Platzwunde und weitere Blessuren am Kopf.