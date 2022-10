Eine Frau soll bei einem Streit haben in Gesundbrunnen eine andere mit einem Schlagstock verletzt haben. Wie die Berliner Polizei berichtet, gerieten die beiden miteinander bekannte Frauen im Alter von 26 und 27 Jahren am Donnerstagmittag in der Bellermannstraße aneinander. Der Streit gipfelte in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der die Jüngere mit einem Schlagstock zuerst gegen das Auto der Älteren geschlagen und diese danach auch gezielt angegriffen und verletzt haben soll.

Zeugen berichteten, dass die 26-jährige Tatverdächtige anschließend zunächst mit einem Auto vom Tatort flüchtete. Die verletzte 27-Jährige kam zur ambulanten Behandlung mit einem gebrochenen Unterarm und Prellungen in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt.