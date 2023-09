Berlin-Schmargendorf: Unfall mit SUV, möglicherweise Alkohol im Spiel

In Berlin-Schmargendorf hat sich am Donnerstagabend am Platz am Wilden Eber ein Unfall ereignet. Der Fahrer eines weißen SUV rammte an einer Kreuzung einen Toyota. Der Toyota-Fahrer durchbrach daraufhin ein Absperrgitter und landete an einem Baum. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand jedoch hoher Sachschaden.

Die eingesetzten Beamten bemerkten beim Fahrer des weißen SUV Alkoholgeruch, er wurde vor Ort durchsucht und musste sich auf einer Gefangenensammelstelle einer Blutentnahme unterziehen. Der Platz am Wilden Eber war aufgrund der Unfallaufnahme durch die Polizei und der Bergungsarbeiten der Feuerwehr nur eingeschränkt passierbar. Die Beamten ermitteln nun zu der Trunkenheitsfahrt und dem Unfall. Bei dem Toyota könnte es sich um das Fahrzeug eines Fahrdienstleisters handeln.