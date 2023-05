Berlin: Merkel und Obama beim Edelitaliener „Ponte“ in Schöneberg gesichtet

Am Rande seines Berlin-Besuchs trifft sich der ehemalige US-Präsident Barack Obama auch mit Angela Merkel. In Berlin-Schöneberg gab es ein Dinner beim Italiener.

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama und die einstige Bundeskanzlerin Angela Merkel haben in Berlin-Schöneberg am Dienstag einen Abend beim Edelitaliener verbracht. Wie die BZ berichtet, ging es am ersten Tag seines fünften Berlin-Besuchs vom Berliner Hotel Adlon in die Regensburger/Ansbacher Straße.

Bewacht von sowohl deutschen als auch amerikanischen Sicherheitskräften haben die ehemaligen Kollegen daraufhin in dem italienischen Lokal gespeist. Auch Merkels Mann, Joachim Sauer, nahm laut den Angaben an dem Abendessen mit Obama teil. Erst am späten Abend gegen 22.30 Uhr verließ das Dreiergespann das Restaurant und war augenscheinlich bei guter Laune. Was besprochen oder gegessen wurde, ist derzeit unklar.

Mercedes-Benz-Arena: Obama-Abend auch für Normalos möglich

Obama präsentiert sich am Mittwochabend in der Mercedes-Benz-Arena zudem einem Publikum in Berlin. Als Moderator ist der Journalist Klaas Heufer-Umlauf vorgesehen. Dabei will Obama nach Angaben der Veranstalter eine „Botschaft des positiven und nachhaltigen Wandels“ setzen. Tickets wurden für rund 61 bis 550 Euro angeboten.

Der 61-jährige Obama war von 2009 bis 2017 Präsident der Vereinigten Staaten. Im Wahlkampf 2008 hatte er an der Berliner Siegessäule eine gefeierte Rede vor geschätzten 200.000 Menschen gehalten. Als Präsident sprach er 2013 vor dem Brandenburger Tor.

Obama ist schon seit einigen Tagen in Europa und absolvierte einen ähnlichen Termin Ende vergangener Woche in Zürich vor rund 10.000 zahlenden Gästen. Dabei plauderte er über seine Familie und über Politik. Auch in Zürich moderierte Heufer-Umlauf.