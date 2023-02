Berlin-Schöneberg: Audi kracht in parkende Autos, ein Verletzter 

Ein Mann fährt auf der Martin-Luther-Straße in Schöneberg mit seinem Audi in mehrere parkende Fahrzeuge und in ein Taxi. Das ist zu den Hintergründen bekannt.

Der Fahrer eines Audi ist in der Nacht zu Mittwoch in der Martin-Luther-Straße in Berlin-Schöneberg in mehrere Autos und ein Taxi gekracht. Der Audifahrer flüchtete nach ersten Informationen in einen nahegelegenen Hausflur. Er soll dort an eine fremde Wohnungstür geklopft haben.

Nach ersten Erkenntnissen gingen dem Unfall offenbar häusliche Gewalt oder andere Streitigkeiten voran. Ob der Fahrer Drogen konsumiert hat, ermittelt die Polizei Berlin derzeit noch. Verletzt wurde mindestens eine Person. Der Fahrer des Audis wirkte laut Zeugenaussagen neben sich stehend. Im Fahrzeug des Mannes wurde eine große Menge Bargeld sichergestellt.