Schöneberg: Falsche Polizisten betrügen Seniorin – Festnahme

Zwei mutmaßliche Betrüger haben am Dienstag versucht, eine Seniorin in Berlin-Schöneberg zu täuschen. Die perfide Masche: Die beiden Männer gaben sich als Polizisten aus.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kehrte die 85-jährige Frau gegen 15 Uhr zurück zu ihrer Wohnung in der Kolonnenstraße. Im Treppenhaus wurde sie von zwei ihr unbekannten Männern angesprochen, die angaben, von der Polizei zu sein. Die falschen Polizisten teilten ihr zudem mit, dass in ihrem Wohnhaus vermehrt eingebrochen worden sei und sie daher die Wohnung der Seniorin überprüfen müssten. Auf Nachfrage, ob sie wirklich Polizisten seien, zeigte einer der beiden einen falschen blauen Ausweis, auf welchem sie das Wort Polizei gelesen haben will.

Seniorin bittet die falschen Polizisten herein

Daraufhin ließ die Frau beide Männer in ihre Wohnung. Nachdem beide Männer ziemlich schnell durch sämtliche Räume ihrer Wohnung gegangen waren, seien sie schließlich lachend an ihr vorbeigelaufen und hätten ihre Wohnung wieder verlassen. Als die Frau sich anschließend in ihren Zimmern umschaute, sah sie mehrere geöffnete Schubläden und stellte das Fehlen eines Briefumschlags fest, in welchem sich eine größere Summe Geld befand.

Daraufhin alarmierte sie die Polizei und gab eine Personenbeschreibung ab. In der Nähe der Wohnung machten die Einsatzkräfte zwei Tatverdächtige aus, die sie überprüften. Bei einem der beiden im Alter von 23 Jahren soll es sich um den Mann handeln, der die Frau im Treppenhaus angesprochen haben soll. Eine größere Summe Geld hatten beide jedoch nicht dabei.

Anzeige: Frau will während Wohnungsdurchsuchung Drogen kaufen

Bei beiden Männern wurden anschließend die Wohnungen durchsucht. Bei dem 23-Jährigen wurden mehrere tausend Euro gefunden und beschlagnahmt. Bei seinem mutmaßlichen Komplizen, einem 48-Jährigen, fanden sie eine kleine Menge Betäubungsmittel, die ebenfalls beschlagnahmt wurden.

Während der Durchsuchungsmaßnahmen erschien eine Frau an der Wohnung, die angab, von dem 48-Jährigen Drogen kaufen zu wollen. Daher wurde zudem eine Anzeige wegen Betäubungsmittelhandels gegen den Mann aufgenommen. Beide Männer wurden erkennungsdienstlich behandelt und kamen anschließend wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen dauern an.