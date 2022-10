Die Berliner Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche nach einem Unbekannten, der am Sonntagnachmittag einen Mann im Streit getötet haben soll, um Mithilfe. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler geriet der 35-jährige Yunus Özberk um 14.30 Uhr auf dem Gehweg der Zietenstraße in Schöneberg zunächst in einen lautstarken Streit mit dem gesuchten Mann.

Der Unbekannte soll dem Opfer dann eine stark blutende Stichwunde zugefügt haben. Anschließend flüchtete er laut Polizei in Richtung Bülowstraße. Passanten leisteten Erste Hilfe und wählten den Notruf. Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich Verletzten in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Am Montagmorgen erlag er seinen Verletzungen.

Bei dem Toten handelt es sich um den 35-Jährigen Yunus Özberk. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kannte er den Tatverdächtigen.

Die Polizei beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt: ca. 30 Jahre alt

etwa 175 bis 180 cm groß

schlanke bis muskulöse Figur

kurze, dunkle, gepflegte Haare

rundes Gesicht

kein Bart

südländisches Aussehen

könnte mit einen Elektroscooter zum späteren Tatort gekommen sein

Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin fragen: Wer hat den Streit bzw. die Tathandlung beobachtet oder kann Angaben zu den Hintergründen der Tat machen?

Hinweise bitte an die 2. Mordkommission des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer 0304664911222, per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle.