Berlin-Schöneberg: Mann nach Messer-Attacke schwer verletzt

Zwei Männer geraten in einen Streit, einer zückt ein Messer. Sein Kontrahent muss schwer verletzt in eine Klinik gebracht werden.

In Berlin-Schöneberg ist ein Mann in der Nacht zum Sonntag durch mehrere Messerstiche in den Bauch schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich die Tat gegen 3.15 Uhr auf einer viel befahrenen Hauptstraße. Dort soll ein noch unbekannter Tatverdächtiger nach einer Auseinandersetzung die Waffe gezückt und den Mann angegriffen haben. Daraufhin flüchtete der Täter, der Verletzte wurde umgehend von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zu den genauen Umständen der Tat.