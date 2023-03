Streit in Berliner Flüchtlingsunterkunft: Mann mit Messer verletzt

In Berlin-Schöneberg kam es in der Nacht zu einem Streit in einer Unterkunft für Flüchtlinge. Einem Mann wurde dabei in den Oberarm gestochen.

In der Nacht zu Sonntag eskalierte eine Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft in er Erfurter Straße 7 in Berlin-Schöneberg. Ein Mann erlitt dabei nach Angaben von vor Ort eine Stichverletzung am Oberarm, die vor Ort von Notfallsanitätern und einem Notarzt erstversorgt wurde. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt zu der gefährlichen Körperverletzung. Zu den Hintergründen ist bisher nichts bekannt.