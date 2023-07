In Berlin-Schöneberg ist es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Fußgänger und ein Radfahrer wurden nach Angaben der Polizei dabei verletzt. Gegen 18.35 Uhr fuhr ein 24-jähriger Radfahrer auf der Akazienstraße in Richtung der Vorbergstraße. Plötzlich trat ein 50-Jähriger zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn, mutmaßlich ohne auf den Verkehr zu achten.

Der Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen, so dass er den Fußgänger erfasste. In Folge des Zusammenstoßes stürzten beide auf die Fahrbahn. Dabei zog sich der Radfahrer mehrere Knochenbrüche im Gesicht zu und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Der Fußgänger konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung von Hautabschürfungen und einer Zahnverletzung wieder verlassen. Informationen, wonach es sich bei ihm um einen Flaschensammler handelt, bestätigt die Polizei Berlin noch nicht. Die Akazienstraße war stundenlang einseitig gesperrt, der Verkehr wurde am Unfallort vorbeigeleitet.