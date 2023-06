Eine Frau will Geld von ihrem Ex-Freund. Als der ihr keins gibt, ruft sie Verstärkung – und die bringt ein Messer mit. Der Streit eskaliert.

Polizei und Rettungskräfte stehen am Tatort in Schöneberg: Zwei Männer verletzten sich dort gegenseitig mit einem Messer. Morris Pudwell

Bei einem Streit um Geld haben sich zwei Männer in Berlin-Schöneberg gegenseitig mit einem Messer verletzt. Einer der beiden musste notoperiert werden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat am Donnerstagabend an der Kreuzung Prellerweg Ecke Priesterweg.

Was war passiert? Eine 30 Jahre alte Frau soll wegen einer vorangegangen Beziehung mit einem 40-Jährigen eine Geldsumme von diesem gefordert haben. Ihr Ex-Freund verweigerte Zahlung allerdings woraufhin die Frau zwei Männer als Verstärkung holte. Einer dieser beiden Männer, ein 30-Jähriger, soll auf den 40-jährigen ehemaligen Liebhaber zugegangen und diesem mit einem Messer Stichverletzungen zugefügt haben.

Einer der Verletzten muss notoperiert werden

Der 40-Jährige soll das Messer dann an sich genommen und dem 30-jährigen Angereifer ebenfalls Stichverletzungen zugefügt haben. Später soll sich der 30-Jährige das Messer zurückgeholt haben. Der verletzte Ex-Freund flüchtete in eine öffentliche Toilette, wo alarmierte Polizeikräfte ihn fanden und erstversorgten.

Rettungskräfte brachten die beiden verletzten Männer in Krankenhäuser, wo der 40-Jährige sogleich notoperiert werden musste. Die Polizeikräfte brachten die Frau in einen Polizeigewahrsam, aus dem sie nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung später wieder entlassen wurde. Ein Fachkommissariat ermittelt.