Berlin-Schöneberg: Transporter brennt, Polizei vermutet Brandstiftung

In der Kielganstraße in Schöneberg steht ein Kleintransporter komplett in Flammen. Die Feuerwehr Berlin kann ein Ausbrennen nicht mehr verhindern.

Die Berliner Feuerwehr löscht den brennenden Transporter in der Kielganstraße in Schöneberg. Morris Pudwell

Die Feuerwehr Berlin ist in der Nacht zu Montag nach Schöneberg gerufen worden. In der Kielganstraße war laut Anwohnerberichten ein Transporter in einer Ausfahrt in Flammen aufgegangen.

Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug, konnte ein Ausbrennen aber nicht mehr verhindern. Ein Brandkommissariat der Berliner Polizei ermittelt die Brandursache. Derzeit gehen die Ermittler von Brandstiftung aus