Berlin-Schöneweide: Betrunkener Fahranfänger fährt in geparkten Lastwagen

In Berlin-Schöneweide ist ein Auto in der Nacht auf Donnerstag auf einem Parkplatz in einen Lkw hineingefahren. Nach Angaben von vor Ort schlief in dem Lkw auf dem Parkplatz in der Schnellerstraße ein Lastwagenfahrer, welcher durch den Aufprall des Autos gegen 23.15 Uhr geweckt wurde.

Dieser sah nach eigenen Angaben durch das Fenster in der Kabine, dass in der Beifahrerseite des Wagens ein Auto steckte. Zwei Personen saßen demnach in dem Wagen. Der Fahrer sei betrunken gewesen und hätte erst seit vier Monaten einen Führerschein gehabt. Der Lkw-Fahrer alarmierte die Polizei, die den Führerschein des Fahranfängers sicherstellte und den Fahrer zur Blutentnahme fuhr. Die Berliner Feuerwehr schob den Kleinwagen beiseite.