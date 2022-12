Berlin: Schwerer Raub mit Schusswaffen im Volkspark Friedrichshain

Zwei Teenager und ein 22-Jähriger haben einen Mann am Samstagabend im Volkspark Friedrichshain mit Schusswaffen bedroht und anschließend ausgeraubt. Gegen 22.20 Uhr sollen sie ihr 56-jähriges Opfer verfolgt und angehalten haben. Einer der Verdächtigen soll nach Angaben der Polizei Berlin eine Schusswaffe auf ihn gerichtet haben. Gleichzeitig forderten sie die Herausgabe von Wertgegenständen.

Um die Drohung zu steigern, soll ein Zweiter mit einer weiteren Schusswaffe in die Luft geschossen haben. Nachdem der Beraubte sein Portemonnaie herausgab, flüchteten die mutmaßlichen Verbrecher in unbekannte Richtung. Das Opfer wählte die 110. Polizisten stellten die drei Tatverdächtigen im Alter von 16, 17 und 22 Jahren an der Einmündung Danziger Straße Ecke Margarete-Sommer-Straße und nahmen sie fest.

Raub im Volkspark Friedrichshain: Polizei findet zwei Schusswaffen

Während sie bei dem 22-Jährigen und bei dem 16-Jährigen jeweils Schusswaffen feststellten, führte der 17-Jährige ein Messer mit sich. Darüber hinaus trug der 17-Jährige nach Angaben der Polizei noch Drogen bei sich.

Alles wurde von den Einsatzkräften beschlagnahmt, bevor sie das Trio in einen Polizeigewahrsam brachten. Der 22-Jährige wurde der Kriminalpolizei übergeben. Die beiden Teenager wurden von ihren Eltern aus dem Gewahrsam abgeholt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes dauern an.