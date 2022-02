Über Deutschland braut sich offenbar ein Unwetter zusammen – auch Berlin ist betroffen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, ist am Mittwochvormittag in der Hauptstadt zunächst mit starker Bewölkung und Regen zu rechnen. Die Temperaturen liegen demnach bei maximal 12 Grad. Im weiteren Verlauf des Tages weht ein zunehmend starker Wind „mit einzelnen stürmischen Böen zwischen 50 und 70 km/h“, heißt es. Einzelne Orkanböen mit bis 120 Stundenkilometern seien zu erwarten, teils schauerartiger Regen, vereinzelt schwere Gewitter mit Graupel.

Für den gesamten Donnerstag hat der DWD eine Unwetterwarnung ausgesprochen. Es ist von einem anhaltenden anhaltenden schweren Sturm die Rede. Im Zuge dessen hat der Zoo Berlin angekündigt, seine Einrichtungen am Donnerstag zu schließen – bis auf das Aquarium. Direktor Thomas Knierim erklärte am Dienstag: „Die Sicherheit unserer Tiere und Gäste hat für uns oberste Priorität. Bei einem Baumbestand von mehr als 10.000 Bäumen nur im Tierpark dürfen wir kein Risiko eingehen und haben vorsorglich entschieden, Zoo und Tierpark am Donnerstag nicht für unsere Gäste zu öffnen.“

Zoo Berlin: Tiere werden in Sicherheit gebracht

Man hoffe sehr, dass man von größeren Schäden verschont bleibe. Nichtsdestotrotz werden vorsorglich Sicherheitsvorkehrungen für die Tiere getroffen: Sie würden in Häusern und Stallungen untergebracht, heißt es in einer Mitteilung. Der Zoo Berlin plant, am Freitag wieder für den Besucherverkehr zu öffnen, sofern „keine gravierenden Sturmschäden auftreten“ und sich die Wetterlage beruhigt habe.

Auch Wetter-Experte Dominik Jung warnt gegenüber Wetter.net vor den orkanartigen Böen, die über das Land hinwegfegen. Laut Jung könnten auf den Sturm vom Donnerstag weitere folgen. Der Diplom-Meteorologe empfiehlt zudem, lose Gegenstände, die sich draußen befinden, zu sichern. Auch auf Einschränkungen im ÖPNV solle man sich einstellen, da Bäume umstürzen könnten.

Am Donnerstagnachmittag lasse der Wind zögernd nach, schreibt der DWD. In der Nacht zum Freitag sei es wolkig bis stark bewölkt. Örtlich sei noch mit Regen- und Graupelschauer zu rechnen, so der DWD. Die Temperaturen kühlen laut Vorhersage auf Werte zwischen 5 und 2 Grad ab.