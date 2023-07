Berlin: Schwerverletzter am S-Bahnhof Messe Süd nach Kreislaufstillstand

Für eine Stunde wurde der S-Bahnhof Messe Süd am Sonntagabend vollständig gesperrt. Eine Person war kollabiert. Die Ursache für den Kreislaufstillstand ist unklar.

Am späten Sonntagabend rückte die Feuerwehr zu einem Einsatz am S-Bahnhof Messe Süd an. Jens Büttner/imago