Berlin Science Week: Hunderte Events stehen in der Hauptstadt an

Das Wissenschaftsfestival Berlin Science Week sucht in diesem Jahr die Nähe zur Kreativszene. Deshalb wird das Holzmarktgelände an der Spree in Berlin zu einem neuen Veranstaltungsort. Los geht es am 1. November, Schluss ist am 10. November – erstmals mit einer Abschlussparty, ebenfalls im Kulturquartier Holzmarkt 25. Die Veranstalter erwarten insgesamt mehr als 20.000 Besucher zu rund 200 angekündigten Events an verschiedenen Orten.

Unter den größtenteils kostenlosen Veranstaltungen sind zum Beispiel Ausstellungen, Performances und Workshops. Es geht teils um große gesellschaftliche Debattenthemen wie Künstliche Intelligenz und Klimawandel, aber auch um speziellere Aspekte wie Forschung zu Gravitationswellen. Am 5. November steht außerdem eine Kunstmesse an, auf der von Wissenschaft inspirierte Werke angeboten werden.

Wie schon in den Vorjahren bleibt das Museum für Naturkunde in Mitte eine zentrale Anlaufstelle des Festivals, es lädt am 3. und 4. November zu zahlreichen Terminen. Hinzu kommen noch etliche Veranstaltungsorte, die nichts mit Laboren oder Hörsälen zu tun haben: zum Beispiel einige Bars und Clubs, der Kulturzug nach Polen oder Botschaftsgebäude von Ländern wie Mexiko, Italien und Israel. Für einen Teil der Veranstaltungen muss man sich vorab online anmelden.

Nicht vor Ort: Online- und Hybridformate ins Leben gerufen

Nach den Jahren der Corona-Pandemie mit meist nur digitalen Austauschmöglichkeiten ist den Veranstaltern nun das Zusammenkommen in Präsenz wichtig, es gibt aber nach wie vor einige Online- und Hybridformate. Wissenschaft lebe auch von persönlichen Kontakten, sagt Jürgen Mlynek, der Koordinator der Berlin Science Week. Beteiligte des Festivals hoben kürzlich vor Journalisten außerdem die Bedeutung internationaler Kooperationen in diesen schwierigen politischen Zeiten hervor.

Das Festival hat nach Angaben einer Sprecherin ein Budget von 350.000 Euro vom Senat und weitere 180.000 Euro für den Teil auf dem Holzmarktgelände.