Berlin: Sechs Verletzte nach schweren Bränden in Marzahn-Hellersdorf

Die Feuerwehr Berlin musste in der Nacht in der Trusetaler Straße einen Balkon löschen. Im Havelländer Ring geriet ein Keller in Brand.

Die Berliner Feuerwehr hat in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bezirk Marzahn-Hellersdorf zwei Brände gelöscht. Dabei wurden insgesamt sechs Menschen verletzt. Einer von ihnen musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie ein Feuerwehrsprecher am Morgen der Berliner Zeitung bestätigte, ereignete sich der erste Brand in der Trusetaler Straße in Marzahn. Im fünften Stock eines Hochhauses hatte ein Balkon Feuer gefangen. Der Mieter der Brandwohnung wurde leicht verletzt. Er wurde von Rettungskräften gesichtet, musste aber nicht in die Klinik. 52 Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Brandursache ist unklar.

Anschließend geriet in Hellersdorf am Samstagmorgen ein Keller in einem Wohnhaus im Havelländer Ring in Brand. Wie der Feuersprecher weiter mitteilt, stieg der Rauch das Treppenhaus hinauf. Fünf Menschen wurden so verletzt. Einer von ihnen so schwer, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Brandursache ist auch hier noch unklar.