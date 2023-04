Neuer Treffpunkt? Berliner Fernsehturm soll Rundumerneuerung erhalten

Der Fernsehturm will künftig auch Berliner anlocken. Dafür will die Geschäftsführung den Aussichtspunkt ausführlich umbauen – Ein Überblick über die Pläne.

Es gibt in Berlin kaum einen Ort, der so vehement von den Berlinern gemieden wird wie der Fernsehturm am Alexanderplatz, auch Telespargel genannt, im Herzen der Hauptstadt. Allenfalls Touristen schwärmen von der Aussicht – doch das soll sich jetzt ändern. Der Fernsehturm soll ein generalüberholt werden und in neuem Glanz erstrahlen.

Noch in diesem Jahr soll der Turm aufwendig umgestaltet werden. Geplant sind neue hippe Möbel, eine Bar, ein neues Restaurant und viel Virtual Reality. Im Gespräch mit dem Tagesspiegel erklärte Marketing-Manager Kai Matzanke: „Geschmack und Zeitgeist haben sich dramatisch geändert“. Dennoch soll der Stil ein wenig an das Konzept von 1969 zurück erinnern, als der Turm eröffnet hat. Ein neues Design soll demnach die alten Muster und Farben aufpolieren.

Berliner Wahrzeichen: Fernsehturm soll wieder attraktiv werden

Die Erneuerung des Fernsehturms soll das Berliner Wahrzeichen wieder zu einem hippen Treffpunkt aufsteigen lassen. „Wir wollen dem Berliner Lokalpublikum den Turm wieder schmackhaft machen und zeigen: Das ist auch dein Turm“, so Matzanke in dem Bericht.

Ende 2023 sollen die geplanten Bauarbeiten an Bar und Aussichtsplattform abgeschlossen werden – 2024 folgt der Umbau des Restaurants. Erste Änderungen gibt es allerdings schon jetzt. Ab sofort wechselt das Haus vier Mal im Jahr die Karte, sagt Matzanke. Nachhaltigkeit würde nur gelingen, wenn nach Jahreszeiten gekocht wird.

Berliner Fernsehturm: Zwei Neuerungen schon jetzt besuchbar

Zwei Neuerungen können schon jetzt besichtigt werden: Sprecher Klaus-Dieter Klebsch, der schon Dr. House und Alec Baldwin synchronisiert hat, begrüßt als neue Stimme die Besucher im Aufzug. Zusätzlich ist eine aufwendige Virtual-Reality-Installation zur Berliner Stadtgeschichte in Betrieb genommen worden. Mehr ist bereits in Planung.

Ebenso sollen Getränke und eine tolle Aussicht die Bewohner Berlins anlocken. Vorbild sollen die Monkey Bar am Zoo oder der Klunkerkranich im Stadtteil Neukölln sein, wünschen sich die Betreiber des Fernsehturms.